An der Grenze zu Deutschland

Tote nach Schüssen in tschechischem Rathaus

Montag, 19. Januar 2026 | 12:35 Uhr
Von: APA/dpa

Im Rathaus einer tschechischen Kleinstadt nahe der Grenze zu Deutschland sind am Montag Schüsse gefallen. Ein Mann sei durch Waffengewalt getötet worden, teilte die tschechische Polizei bei X mit. Auch der Schütze sei tot. Er sei “eliminiert” worden. Details wurden noch nicht genannt. Drei weitere Personen und ein Polizist seien nach ersten Informationen schwer verletzt worden, hieß es. Zum möglichen Motiv gab es noch keine Informationen.

Zu den tödlichen Schüssen kam es in der Kleinstadt im sogenannten Schluckenauer Zipfel, einer tschechischen Landzunge, die nach Deutschland hineinreicht. Die Polizei war am Montagvormittag mit allen verfügbaren Kräften am historischen Rathaus der Kleinstadt im Einsatz. Im ganzen 1.300-Einwohner-Ort wurde Sirenenalarm ausgelöst, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es drohe keine weitere Gefahr, hieß es nach einiger Zeit. Das Betreten des Gebäudes sei wieder sicher. Für besorgte Angehörige wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet.

