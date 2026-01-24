Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Indonesien
Wieder schwere Erdrutsche in Indonesien (Archivbild)

Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Indonesien

Samstag, 24. Januar 2026 | 09:38 Uhr
Wieder schwere Erdrutsche in Indonesien (Archivbild)
APA/APA/AFP/DEVI RAHMAN
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Provinz West-Java sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden 82 Personen vermisst, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Das Unglück habe sich in einem Dorf in der Region West-Bandung ereignet. Auslöser waren offenbar heftige Regenfälle.

“Die Zahl der Vermissten ist hoch”, sagte Behördensprecher Abdul Muhari der Nachrichtenagentur Reuters. Die Such- und Rettungsmaßnahmen sollen verstärkt werden. Der indonesische Wetterdienst hatte zuvor vor extremen Wetterbedingungen gewarnt. Für die Provinz West-Java seien ab Freitag für eine Woche schwere Regenfälle vorhergesagt worden, berichtete das lokale Nachrichtenportal “Kompas.com”. In dem südostasiatischen Inselstaat kommt es in der Regenzeit häufig zu Erdrutschen und Überschwemmungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
142
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
59
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Kommentare
26
Alarmierend: Lust auf Messer und Macheten steigt
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Kommentare
24
Nächster Dolomitenort geht gegen Foto-Touris vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 