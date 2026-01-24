Tote und Vermisste bei Erdrutsch in Indonesien

Von: APA/Reuters

Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Provinz West-Java sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Zudem würden 82 Personen vermisst, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Samstag mit. Das Unglück habe sich in einem Dorf in der Region West-Bandung ereignet. Auslöser waren offenbar heftige Regenfälle.

“Die Zahl der Vermissten ist hoch”, sagte Behördensprecher Abdul Muhari der Nachrichtenagentur Reuters. Die Such- und Rettungsmaßnahmen sollen verstärkt werden. Der indonesische Wetterdienst hatte zuvor vor extremen Wetterbedingungen gewarnt. Für die Provinz West-Java seien ab Freitag für eine Woche schwere Regenfälle vorhergesagt worden, berichtete das lokale Nachrichtenportal “Kompas.com”. In dem südostasiatischen Inselstaat kommt es in der Regenzeit häufig zu Erdrutschen und Überschwemmungen.