Tourengeher bei Lawinenabgang in Tirol teils verschÃ¼ttet

Die Lawinensituation in Tirol blieb kritisch

Tourengeher bei Lawinenabgang in Tirol teils verschüttet

Sonntag, 01. Februar 2026 | 11:25 Uhr
Die Lawinensituation in Tirol blieb kritisch
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Von: apa

Ein 31-jähriger Tourengeher aus der Schweiz ist Samstagnachmittag bei einem Lawinenabgang im Bereich des “Eiskögele” in Gurgl im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) teilweise verschüttet und schwer am rechten Sprunggelenk verletzt worden. Der Mann stieg mit vier Kameraden einen sehr steilen Südwesthang hinauf, als sich oberhalb ein 40 Meter breites Schneebrett löste. Der Schweizer wurde rund 150 Meter mitgerissen und letztlich von der Besatzung eines Rettungshubschraubers geborgen.

Die übrigen Tourmitglieder befanden sich außerhalb des Anrisses und wurden nicht erfasst, berichtete die Polizei am Sonntag. Da es auf rund 3.120 Metern Höhe keinen Handyempfang gab, fuhr ein Gruppenmitglied ins Tal ab, um einen Notruf abzusetzen. Der 31-Jährige, der beim Aufstieg als Zweiter der Gruppe unterwegs war, wurde letztlich in die Medalp-Sportsclinic nach Imst gebracht. Seine Kameraden fuhren selbstständig ins Tal ab.

Die Lawinensituation blieb indes auch am Sonntag weiter kritisch. Es herrschte verbreitet Warnstufe 3 auf der fünfteiligen Gefahrenskala. Bei dieser Lawinenwarnstufe passieren erfahrungsgemäß die meisten Lawinenunfälle.

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

