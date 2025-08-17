Tragischer Unfall am Mont Blanc

Von: AP

Courmayeur – Ein schwerer Bergunfall hat sich am Sonntagmorgen im Mont-Blanc-Massiv ereignet. Ein Alpinist kam am Brouillard-Grat in rund 4.030 Metern Höhe ums Leben, nachdem er in die Tiefe gestürzt war.

Der alpine Rettungsdienst des Aostatals konnte den Verunglückten nur noch leblos bergen und brachte den Körper anschließend nach Courmayeur. Zwei Begleiter des Opfers, die unverletzt blieben, wurden sicher ins Tal begleitet.

Die genauen Umstände des Absturzes sind noch unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Finanzpolizei in Entrèves aufgenommen.

Der Brouillard-Grat gilt als anspruchsvolle Route im Mont-Blanc-Gebiet und erfordert große Erfahrung sowie alpine Sicherheit. Immer wieder kommt es dort zu schweren Zwischenfällen.