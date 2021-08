Tramin: Motorradfahrer prallt gegen Auto

Kaltern – Kurz vor 10.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Kalterer See und Tramin bei der Kreuzung zum Kuchlweg. Dabei prallte ein Motorradfahrer gegen ein Auto und blieb verletzt am Boden liegen. Das Weiße Kreuz Unterland und die Freiwillige Feuerwehr Tramin haben unverzüglich Erste Hilfe geleistet und die Straße abgesichert.

Kurze Zeit später traf der Notarzt ein um den Patienten bestmöglichst zu versorgen und ins Krankenhaus von Bozen zu bringen. Die Carabinieri ermitteln die Unfallursache.

Zwei Verkehrsunfälle am Ritten und auf der Grödnerstraße

In der Nacht ist es hingegen zu zwei weiteren Verkehrsunfällen gekommen. Am Ritten ist kurz nach Mitternacht ein Pkw in Richtung Wolfsgrubner See von der Straße abgekommen. Die Lenkerin wurde mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Gegen 1.30 Uhr hat es auf der Grödnerstraße einen weiteren Unfall gegeben. Zwischen Waidbruck und St. Peter hat sich ein Auto überschlagen, der Fahrer wurde eingeklemmt, er wurde aber nur leicht verletzt.