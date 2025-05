Überfall auf Tabakladen in Brixen: Pfefferspray als Waffe

Von: luk

Brixen – Am Donnerstagmorgen ist eine 72-jährige Tabaktrafik-Besitzerin im Brixner Stadtteil Milland Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden.

Ein maskierter Mann drang kurz nach 8.30 Uhr in das Geschäft in der Plosestraße ein, attackierte die Frau mit Pfefferspray und entwendete rund 200 Euro. Die Carabinieri konnten den mutmaßlichen Täter innerhalb einer Stunde ermitteln und festnehmen.

Entscheidende Hinweise lieferten Videoaufnahmen und am Tatort zurückgelassene Gegenstände. Der 44-jährige Italiener, bereits wegen früherer Delikte bekannt, wurde in einer Gesundheitseinrichtung in der Innenstadt ausfindig gemacht. In seiner Wohnung und im Auto fanden die Ermittler Kleidung und Beweismittel, die ihn eindeutig belasten. Er gestand die Tat und gab an, „einen großen Fehler“ begangen zu haben.

Auch seine Lebensgefährtin wurde angezeigt. Sie hatte versucht, belastendes Material zu verstecken. Die Carabinieri lobten den schnellen Fahndungserfolg als Beweis für die gute Ortskenntnis und Einsatzbereitschaft ihrer Kräfte.