Überfall auf Tabaktrafik in Bozen

Ein vermummter Mann griff den Inhaber an

Bozen – Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, weil es am Mittwochabend in der Fagenstraße in Bozen gegen 20.00 Uhr zu einem Überfall gekommen ist. Wie Alto Adige online berichtet, wurde der Besitzer einer Tabaktrafik attackiert.

Ein vermummter Mann soll den Inhaber des Ladens tätlich angegriffen und ihn gezwungen haben, ihm Tageseinnahmen zu übergeben.

Der Besitzer der Trafik musste aufgrund der Prellungen im Krankenhaus behandelt werden und steht nun unter Beobachtung.