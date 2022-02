Uferpflegearbeiten an der Rienz in Bruneck

Bruneck – Im Zuge der regelmäßigen Uferpflegemaßnahmen entlang der Rienz in Bruneck werden auch in diesem Jahr vor allem flachwurzelige Fichten entfernt und alte, überreife Laubholzgewächse geschlägert, um eine vegetative Verjüngung einzuleiten, berichtet Bauleiter Martin Moser vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost in der Agentur für Bevölkerungsschutz. Im vergangenen Jahr fielen bei Starkwind Äste und sogar kleinere Bäume auf den Radfahrer- und Fußgängerweg. Deshalb ist eine regelmäßige Durchforstung der bachbegleitenden Ufervegetation von grundlegender Bedeutung, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Der Bautrupp mit Vorarbeiter Hubert Brugger führt diese Arbeiten durch. Sie sind auch für die hydraulische Sicherheit wichtig, da ansonsten Äste und Baumteile bei Hochwasser mitgerissen und zu Verklausungen führen würden. Die Arbeiten haben in diesen Tagen beim Eisstadion begonnen, wo große Fichten teilweise unterspült worden waren. Fortgesetzt werden sie entlang des gesamten Stadtgebietes bis zur Mündung der Ahrauen. Im Bereich Stegener Markt müssen einzelne Pappeln entfernt werden, da sie sichtbar Pilzbefall und Fäulnis aufweisen.