Unfälle und Bergungen: Schnee sorgt in Südtirol für viele Feuerwehreinsätze

Sogar ein Schneepflug geriet in Schieflage

Runggaditsch/Bozen – In Runggaditsch bei St. Ulrich ist am späten Freitagabend ein Verkehrsunfall direkt vor der Feuerwehrhalle geschehen. Zwei Pkw prallten gegen 23.00 Uhr zusammen. Eine Person wurde in einem der Fahrzeuge eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit Rettungsgeräten befreit werden. Insgesamt zogen sich drei Personen erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr auch der Notarzt, das Weiße und das Rote Kreuz sowie die Carabinieri.

Es handelt sich dabei um nur einen der vielen Einsätze vom Freitag. Infolge der Schneefälle und der damit verbundenen schwierigen Straßenverhältnisse kam es zu zahlreichen Unfällen oder hängengebliebener Fahrzeuge. Vor allem Schwerfahrzeuge hatten zum Teil arge Probleme mit den Verhältnissen und mussten vielfach von den Feuerwehren im Land aus einer Notlage geborgen werden.

So etwa hier am Gampenpass, wo ein Lkw quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Auch Bäume und Äste, die der Schneelast nicht mehr gewachsen waren, wurden zum Problem, so wie im nachfolgenden Bild in Untergummer. Ähnliche Einsätze gab es auch in Nals und Mölten.

In Sexten hat es am Freitagabend ebenfalls gekracht. Die Freiwillige Feuerwehr Moos/Sexten berichtet: “Am Abend wurden wir zu einem Verkehrsunfall am Ortseingang von Moos alarmiert. Ein Auto ist auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen geraten und gegen einen Zaun und den dahinter liegenden Baum geprallt. Eine Person wurde dadurch verletzt. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Aufgrund eines Baumes, der in Niedervintl die Oberleitung der Pustertalbahn beschädigt hat, ist auch die Freiwillige Feuerwehr Ehrenburg zur Evakuierung eines Zuges alarmiert worden. Der Zug konnte dann selbstständig in den Bahnhof einfahren, wo alle Personen registriert wurden. Anschließend wurden diese gemeinsam mit dem Weißen Kreuz Bruneck und dem organisatorischen Einsatzleiter versorgt und bis zur Weiterfahrt betreut.

Die Freiwillige Feuerwehr Prags wurde am Freitag zu einer Fahrzeugbergung gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Kleinbus und ein Pkw zusammengeprallt waren. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Bereits am Freitagvormittag galt es für die Freiwilligen Feuerwehrn im Land, immer wieder Fahrzeuge zu bergen, so wie etwa hier in St. Leonhard in Passeier, wo sogar ein Schneeräumfahrzeug drohte, abzurutschen…

…oder hier in Thuins.