Unfall im Vinschgau fordert drei Verletzte

Sie wurden ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht

Von: mk

Latsch – In Latsch im Vinschgau hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, der drei Verletzte gefordert hat.

Erste Informationen sind kurz vor 8.00 Uhr im Ortszentrum ein Pkw und ein Motorrad zusammengeprallt. Sowohl die zwei Personen, die auf dem Motorrad saßen, als auch die Autolenkerin zogen sich leichte Verletzungen zu.

Wie stol.it berichtet, standen die Freiwillige Feuerwehr Latsch, das Weiße Kreuz, die Ortspolizei sowie der Notarzt im Einsatz.

Alle drei Verkehrsteilnehmer wurden ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht.