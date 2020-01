Unfallfahrer von Luttach: Hausarrest im Kloster Neustift

Bozen – Der Unfallfahrer von Luttach ist drei Wochen nach dem schweren Unfall mit sieben Toten und zehn Verletzten in den Hausarrest überstellt worden.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde er heute vom Gefängnis in Bozen ins Kloster Neustift überstellt.

Die entsprechende Maßnahme wurde vom Untersuchungsrichter Emilio Schönsberg unterzeichnet und dem Antrag der Verteidigung stattgegeben.

Der junge Mann steht unter der Aufsicht der Carabinieri. Wie Ansa weiter berichtet, will er an den religiösen Zeremonien teilnehmen kann auch Besuch empfangen. Außerdem soll er in Brixen auch psychologisch betreut werden.