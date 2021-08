Ungeimpfte auf Intensivstation stimmen Filmemacher nachdenklich

Bozen – Wenn es schlimm wird, rettet euch ein “realer” Intensivarzt das Leben, während die “virtuellen” Facebook-Experten sich aus dem Staub machen. Dies erklärt der Salurner Filmemacher Andrea Pizzini, der durch seine „Wellenbrecher“-Reihe während der Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt hat. Dass Covid-19-Patienten wieder auf der Intensivstation liegen und dass es sich vor allem um Ungeimpfte handelt, stimmt Pizzini nachdenklich.

„Mir tut es echt leid, dass ab nun hauptsächlich nicht Geimpfte auf Intensivstation landen könnten, weil sie an Fake News glauben. Habe selbst Freunde, die glauben, die Impfung ist gefährlicher als Corona. Es frustriert mich, dass ich diese mit rationalen Argumenten nicht überzeugen kann“, schreibt der Filmemacher auf Facebook.

Ein Projekt wie „Wellenbrecher“ scheine kraftlos gegenüber der Macht der Fake News zu sein, die sich auf sozialen Medien verbreiten. Das mache ihn pessimistisch, was die Zukunft unserer Gesellschaft anbelangt.

„Wenn wir uns schon jetzt spalten, wo wir es, mit ein relativ unkompliziertes Problem wie das Virus zu tun haben, was wird passieren, als größere komplexere Krisen kommen werden? Massenmigration, Wirtschaftskrisen, EU Spaltung, “Trumpisierung” der Politik… Denn das was jetzt als ‚Minderheit‘ runter gespielt wird, könnte bald die Mehrheit werden“, so Pizzini.

Seiner Ansicht nach braucht eine klare rationale, wissenschaftliche Reaktion der Politik um gegen die „Fake News-Clickbait-Industrie“ vorzugehen. Denn Meinungsfreiheit sollte an Verantwortung gebunden sein.