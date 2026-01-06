Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Welsberg
Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Welsberg

Dienstag, 06. Januar 2026 | 16:21 Uhr
613048313_1347586290733986_2739351914995398587_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehren
Von: mk

Welsberg – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg am heutigen Dienstagvormittag ausgerückt. Bei der Landung eines Heißluftballons touchierte dieser infolge einer plötzlichen Windböe eine nahegelegene Stromleitung.

Facebook/Freiwillige Feuerwehren

Alarm geschlagen wurde um 11.19 Uhr. Beim Eintreffen sicherten die Einsatzkräfte umgehend die Umgebung ab.

Facebook/Freiwillige Feuerwehren

Außerdem betreuten die Wehrmänner die sieben Beteiligten und arbeiteten eng mit dem Netzpartner Edyna zusammen, der die Leitung kontrollierte und den Strom  abschaltete.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

