Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Welsberg

Von: mk

Welsberg – Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg am heutigen Dienstagvormittag ausgerückt. Bei der Landung eines Heißluftballons touchierte dieser infolge einer plötzlichen Windböe eine nahegelegene Stromleitung.

Alarm geschlagen wurde um 11.19 Uhr. Beim Eintreffen sicherten die Einsatzkräfte umgehend die Umgebung ab.

Außerdem betreuten die Wehrmänner die sieben Beteiligten und arbeiteten eng mit dem Netzpartner Edyna zusammen, der die Leitung kontrollierte und den Strom abschaltete.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.