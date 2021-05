Unterradein: 50-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall

First Responder kümmern sich um Erstversorgung

Radein – Am Samstagvormittag hat sich gegen 9.15 Uhr in Unterradein ein Arbeitsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge hat sich ein 50-Jähriger an der Hand erhebliche Verletzungen zugezogen.

Die First Responder des Weißen Kreuzes kümmerten sich bis zum Eintreffen des Krankenwagens um die Erstversorgung.

Anschließend wurde der Mann ins Bozner Krankenhaus gebracht.