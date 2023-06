Urlauber standen acht Kilometer auf Brennerautobahn im Stau

Der Ferienbeginn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat am Samstag auf den Hauptverkehrsrouten in Österreich wieder für Verzögerungen gesorgt. Hauptbetroffen war am Samstagvormittag laut ÖAMTC die Brennerautobahn (A 13) bei Matrei. Dort kam es in Richtung Italien zu einem Stau auf acht Kilometern und zu Wartezeiten von 45 Minuten. Auch auf der Karawanken- und auf der Inntalautobahn mussten sich Urlauber in Geduld üben.

Bei der Mautstelle Rosenbach auf der Karawankenautobahn (A 11) in Richtung Süden standen Lenker am Samstagvormittag rund sieben Kilometer im Stau. Der ÖAMTC sprach am Samstag von einem Zeitverlust von rund 25 Minuten. Einen Stau von rund drei Kilometern Länge mit 15 Minuten Zeitverlust registrierte der Klub auch beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn. “Die Tendenz ist steigend”, berichtete der ÖAMTC.

Der Verkehrsklub verwies am Samstag auch auf das Donauinselfest in Wien, das noch bis zum Sonntag über die Bühne geht. Auch in der Bundeshauptstadt müsse darum mit Verzögerungen gerechnet werden, hieß es. “Am besten wäre es rund um den Bereich auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, da es wenig Parkplätze gibt”, wurde der APA mitgeteilt.