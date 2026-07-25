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Unfall oder Schusswaffendelikt? Hintergründe noch unklar

USA: Feuerwehr fand sechs tote Kinder in abgebranntem Haus

Samstag, 25. Juli 2026 | 05:23 Uhr
Unfall oder Schusswaffendelikt? Hintergründe noch unklar
APA/APA/dpa/Jens Büttner
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Von: APA/dpa

In einem abgebrannten Wohnhaus im US-Staat Michigan sind Medienberichten zufolge acht Tote entdeckt worden, darunter sechs Kinder. Einige der Opfer, die wohl alle zur gleichen Familie gehörten, wiesen Schussverletzungen auf, wie die TV-Sender ABC News und CBS News sowie die “New York Times” unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Die Kinder seien vermutlich zwischen 5 und 15 Jahre alt.

Das Haus liegt in der Gemeinde Grand Haven Township am Michigansee im Norden der USA. Ein Vertreter der örtlichen Polizei sagte der “New York Times” zufolge, offenbar seien die Opfer umgebracht und der Tatort anschließend in Brand gesetzt worden. Hinweise auf flüchtige Verdächtige gebe es nicht. Allerdings betonten die Ermittler, dass sich die Untersuchungen noch in einem frühen Stadium befänden. Die Feuerwehr war am Freitagmorgen (Ortszeit) zu dem brennenden Haus ausgerückt und hatte die Leichen gefunden.

Die Toten sind den Angaben zufolge noch nicht alle eindeutig identifiziert. CBS News berichtete unter Berufung auf die Behörden, dass die Opfer wohl alle in dem Haus lebten. Nach Informationen der “New York Times” gehörten sie alle zur gleichen Familie. Die beiden Erwachsenen seien zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen. Ob es sich bei ihnen um die Eltern der Kinder handelt, war zunächst unklar.

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