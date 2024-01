Vals: Mehrere Leichtverletzte nach Rodelunfällen

Mühlbach/Vals – Das Skigebiet von Vals war am Samstag Schauplatz einer Serie von Rodelunfällen. Am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr ereigneten sich auf der Kinderrodelbahn Schilling zeitgleich mehrere, voneinander unabhängige Rodelunfälle. Mehrere

Kinder und Erwachsene konnten am Ende der Rodelbahn nicht mehr bremsen und krachten in einen Begrenzungszaun. Alle acht Betroffenen – zwei Personen österreichischer und sechs Personen italienischer Nationalität, die bei den Rodelunfällen leichte Verletzungen erlitten hatten, wurden erstversorgt und in das Krankenhaus von Brixen eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungs- und ein Krankenwagen der Sektion des Weißen Kreuzes Mühlbach, die Carabinieri der Pistenrettung Vals sowie die Pistenrettung des Weißen Kreuzes.