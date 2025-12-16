Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verdächtige Zündelei im Bahnhofspark
Einsatz der Meraner Ortspolizei

Verdächtige Zündelei im Bahnhofspark

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 15:10 Uhr
Ortspolizei Meran
Von: mk

Meran – Im Rahmen einer Routinekontrolle hat die Meraner Ortspolizei einen Mann im Bahnhofspark aufgehalten. Den Beamten war der Mann schon aus der Ferne aufgefallen, da er sich über einen Stapel Jacken beugte und mit einem Feuerzeug an ihnen hantierte.

Als sich die Ordnungshüter dem Mann näherten, bestätigte sich der Verdacht: Der 50-jährige Nordafrikaner versuchte, die Diebstahlsicherungen von drei brandneuen Jacken wegzubrennen. An den Kleidungsstücken hingen noch sämtliche Etiketten.

Ware aus dem Laurin Center

Auf die Frage nach der Herkunft der Jacken gab der Mann zu, nicht der Eigentümer zu sein. Er wurde daraufhin für weitere Ermittlungen zum Kommando der Ortspolizei gebracht. Wie sich schnell herausstellte, stammten die drei Jacken aus einem Geschäft im Einkaufzentrum Laurin Center und waren dort zuvor am selben Tag dort gestohlen worden.

Die Ortspolizei beschlagnahmte die Ware im Gesamtwert von rund 250 Euro, um sie dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Der 50-Jährige wurde wegen Hehlerei angezeigt.

Bezirk: Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

