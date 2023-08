Verdins: Pkw mehrere Meter abgestürzt

Verdins – Am heutigen Sonntagvormittag ist es um 11.33 Uhr in Verdins bei Schenna zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Dort ist Höhe Vallplatz am Schennaberg ein Mann mit seinem Pkw aus noch nicht bekannten Gründen von der Straße abgekommen und mehrere Meter abgestürzt. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte vor Ort, konnte das Leben der Person nicht mehr gerettet werden. Im Einsatz standen neben den Freiwilligen Feuerwehren von Verdins und Schenna auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Bergrettung und die Carabinieri.

Ein weiterer tödlicher Freizeitunfall ereignete sich um 10.45 Uhr auf der Forststraße bei Speikboden. Laut ersten Informationen der Notrufzentrale wurde dort ein gestürzter Radfahrer mit Herzkreislauf-Stillstand aufgefunden. Jegliche Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Vor Ort war der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Nofallseelsorge und die Finanzwache.