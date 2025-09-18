Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verkehrsunfall an der Autobahneinfahrt Vahrn – Frau verletzt
Crash mit Lieferwagen

Verkehrsunfall an der Autobahneinfahrt Vahrn – Frau verletzt

Donnerstag, 18. September 2025 | 08:42 Uhr
wk rettung weißes Kreuz notarzt blaulicht symbol ambulance ambulanz hilfe
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Vahrn – Am Donnerstagmorgen hat sich an der Autobahneinfahrt Vahrn ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 6.15 Uhr stießen ein Lieferwagen und ein Pkw zusammen. Durch den Aufprall kippte der Pkw seitlich um.

Die 37-jährige Fahrerin des Autos aus Südtirol wurde dabei mittelschwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Team des Notarzteinsatzfahrzeugs und eines Rettungswagens der Sektion Brixen ins Krankenhaus von Brixen eingeliefert. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.

Im Einsatz standen neben den Rettungskräften auch die Freiwillige Feuerwehr Vahrn, die das Unfallfahrzeug sicherte, sowie die Carabinieri, die die Unfallaufnahme durchführten.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden untersucht.

 

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
104
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Es gibt mehr Landeskindergeld
Kommentare
38
Es gibt mehr Landeskindergeld
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Kommentare
34
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Kommentare
34
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 