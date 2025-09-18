Verkehrsunfall an der Autobahneinfahrt Vahrn – Frau verletzt

Von: luk

Vahrn – Am Donnerstagmorgen hat sich an der Autobahneinfahrt Vahrn ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 6.15 Uhr stießen ein Lieferwagen und ein Pkw zusammen. Durch den Aufprall kippte der Pkw seitlich um.

Die 37-jährige Fahrerin des Autos aus Südtirol wurde dabei mittelschwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Team des Notarzteinsatzfahrzeugs und eines Rettungswagens der Sektion Brixen ins Krankenhaus von Brixen eingeliefert. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt.

Im Einsatz standen neben den Rettungskräften auch die Freiwillige Feuerwehr Vahrn, die das Unfallfahrzeug sicherte, sowie die Carabinieri, die die Unfallaufnahme durchführten.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden untersucht.