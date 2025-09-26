Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße bei Niederdorf
Junge Frau erheblich verletzt

Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße bei Niederdorf

Freitag, 26. September 2025 | 09:56 Uhr
wk rettung weißes Kreuz notarzt blaulicht symbol ambulance ambulanz hilfe
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Niederdorf – Am Freitagmorgen hat sich auf der Pustertaler Straße bei Niederdorf ein Verkehrsunfall mit einem Pkw ereignet.

Eine 21-jährige Frau aus Niederdorf wurde dabei mittelschwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Bruneck gebracht.

Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion Innichen des Weißen Kreuzes. Zudem rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Niederdorf, Toblach und Welsberg aus. Auch die Carabinieri von Innichen sowie die Straßenpolizei Bruneck waren vor Ort, um die Unfallaufnahme und Verkehrsregelung zu übernehmen.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

 

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
106
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
79
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
45
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
41
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Kommentare
37
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 