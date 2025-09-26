Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatsstraße bei Niederdorf

Von: luk

Niederdorf – Am Freitagmorgen hat sich auf der Pustertaler Straße bei Niederdorf ein Verkehrsunfall mit einem Pkw ereignet.

Eine 21-jährige Frau aus Niederdorf wurde dabei mittelschwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Bruneck gebracht.

Im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion Innichen des Weißen Kreuzes. Zudem rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Niederdorf, Toblach und Welsberg aus. Auch die Carabinieri von Innichen sowie die Straßenpolizei Bruneck waren vor Ort, um die Unfallaufnahme und Verkehrsregelung zu übernehmen.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.