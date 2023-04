Verkehrsunfall in Niederdorf

Niederdorf – In Niederdorf geschah am späten Montagnachmittag ein Verkehrsunfall. Am Unfall, der gegen 17.20 Uhr geschah, waren zwei Fahrzeuge beteiligt, wobei sich eines überschlug. In einem der Wracks wurde eine Person eingeklemmt. Zwei Personen – ein 1971 geborener Mann aus dem Pustertal sowie eine 1948 geborene Frau aus Deutschland – erlitten beim Verkehrsunfall jeweils mittelschwere und leichte Verletzungen. Während der Einheimische nach der Erstversorgung in das Krankenhaus von Bruneck gebracht wurde, wurde die ältere Frau aus Deutschland in das Krankenhaus von Innichen eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungs- und ein Krankenwagen der Sektion des Weißen Kreuzes Innichen, die Freiwilligen Feuerwehren von Niederdorf und Welsberg, die Carabinieri von Innichen sowie der Landestraßendienst.