Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verletzte bei Einsturz von Supermarktdach in Süddeutschland
Der Supermarkt war zum Zeitpunkt des Einsturzes geöffnet

Verletzte bei Einsturz von Supermarktdach in Süddeutschland

Sonntag, 07. September 2025 | 10:18 Uhr
Der Supermarkt war zum Zeitpunkt des Einsturzes geöffnet
APA/APA/dpa/---
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Teile eines Supermarktdachs sind am späten Samstagnachmittag im Süden von Baden-Württemberg in Süddeutschland eingestürzt. Dabei wurden vier Menschen verletzt, zwei von ihnen nach Angaben eines Polizeisprechers schwer. Rettungskräfte wurden dem Sprecher zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze gerufen.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 26 Menschen in dem geöffneten Markt gewesen – Kunden und Personal. Das Gebäude wurde geräumt.

Polizei rechnet nicht mit weiteren Verletzten

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) rückten zu einem größeren Einsatz aus. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Gemeinde an. Der Polizeisprecher sprach am frühen Abend von einer “statischen Lage”. Er rechnete nicht mit weiteren Verletzten oder gar Toten. Vermisst wurde niemand.

Er ging davon aus, dass die Statik des Gebäudes im Verlauf des Abends die Einsatzkräfte beschäftigen werde. Experten müssten nun prüfen, ob und wann das Gebäude betreten werden dürfe und wie hoch die Gefahr sei, dass weitere Dachteile einstürzten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
115
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
88
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Kommentare
31
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 