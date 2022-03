Vermisster Bergsteiger am Hochfeiler tot geborgen

Pfitsch – Ein österreichischer Bergsteiger, der seit mehreren Tagen vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden. Der Leichnam wurde am Hochfeiler in Pfitsch in Südtirol geborgen, berichtet stol.it.

Die Flugretter im Hubschrauber hatten den Leichnam am Fuß der Nordwand entdeckt.

Der Hochfeiler ist mit einer Höhe von 3.509 der höchste Berg der Zillertaler Alpen. Die Bergretter im Alpenverein, CNSAS und die Finanzwache standen im Einsatz.

Der Leichnam wurde ins Tal nach Sterzing gebracht.