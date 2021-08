Vermisster Mann lebt als Obdachloser in Bozen

Bozen – Ein Obdachloser, der sich ein Nachtlager in der Parkgarage am Waltherplatz eingerichtet hat, hat die Carabinieri verständigt, weil ihm offenbar Kleidungsstücke gestohlen worden waren. Als ihn die Ordnungshüter nach einem Ausweis fragten, stellten sie fest, dass der Mann in der Vermisstendatenbank aufscheint.

Wie Alto Adige online berichtet, handelt es sich um einen 45-Jährigen, der in Trient geboren wurde. Die Vermisstenanzeige war von seinen Angehörigen gemacht worden.

Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. In der Kaserne füllten die Carabinieri die nötigen Unterlagen aus und hielten die Auffindung des 45-Jährigen offiziell fest.

Weil es sich um einen Volljährigen handelt, kann er nicht gezwungen werden, zu seiner Familie zurückzukehren. Seine Angehörigen werden von den Carabinieri in Trient informiert.