Vermummte und mit Macheten bewaffnet: Jugendliche verbreiten Terror am Bahnhof

Von: mk

Brixen – Die Carabinieri haben eine potenziell gefährliche Situation für die öffentliche Sicherheit am Bahnhof in Brixen entschärft. Zwei minderjährige Jugendliche, die den Ordnungshütern bereits bekannt sind, wurden gestoppt und angezeigt. Offenbar sind sie mit vermummten Gesichtern gewaltsam in den Wartesaal des Bahnhofs eingedrungen und bedrohten dort zwei Personen mit Macheten.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag im Morgengrauen, als die beiden Jugendlichen nach Beschädigung der Eingangstür des Bahnhofs in die Wartehalle eindrangen und die dort anwesenden Personen bedrohten. Der Auslöser scheint ein Streit gewesen zu sein, der einige Stunden zuvor in einer bekannten Diskothek in Brixen stattgefunden hatte.

Nachdem Alarm geschlagen worden war, schritten die Carabinieri unmittelbar am Tatort ein und konnten die Täter nach einer kurzen Verfolgungsjagd stellen. Während ihrer Flucht versuchten die Jugendlichen, die Macheten loszuwerden. Den Ordnungshütern gelang es jedoch, die Waffen sicherzustellen.

In der Kaserne der Carabinieri wurden die Jugendlichen identifiziert. Diese kassierten eine Anzeige wegen illegalen Waffenbesitzes, Sachbeschädigung und schwerer Bedrohung. In der Folge wurden sie ihren Eltern übergeben.

“Das schnelle Eingreifen der Carabinieri hat verhindert, dass sich die ernste Lage weiter verschärft”, erklärte der Kommandant der Brixner Carabinieri, Hauptmann Ottavio Tosoni.