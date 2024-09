Versicherung nicht bezahlt: Rasante Jagd durch Bozen

Von: mk

Bozen – Wild-West-ähnliche Szenen haben sich am Dienstag in Bozen abgespielt. Die Stadtpolizei ist in der Trieststraße gegen 9.00 Uhr am Vormittag auf einen dunklen Smart aufmerksam geworden, der über keine Kfz-Haftpflichtversicherung verfügte. Die Beamten wollten den Wagen aufhalten, doch der Lenker setzte zur Flucht an und bog unerlaubt nach links in Richtung Rombrücke ab.

Die Beamten forderten mit Blaulicht und Stopptafeln den Lenker auf, sein Fahrzeug anzuhalten, doch dieser beschleunigte abrupt und fuhr weiter in Richtung Oberau. Weitere Streifenwagen mussten verständigt werden, da der Fahrer in seinem Smart mit hoher Geschwindigkeit einfach weiterraste, rote Ampeln missachtete und Vorfahrtsregeln ignorierte

Der Mann überschritt Tempolimits und bog in Einbahnstraßen ab, wobei es zu brenzligen Situationen mit anderen Fahrzeugen kam. Mehrmals konnte ein Unfall nur in letzter Sekunde verhindert werden. Auch Fußgänger, die auf einem Zebrastreifen die Straße überquerten, waren gefährdet.

Während seiner waghalsigen Flucht bog der Smart in die Haslach-Straße, wo der Markt stattfindet und die zu diesem Zeitpunkt voller Menschen war. Anschließend kehrte der Pkw auf die Trienter Straße zurück, überquerte die Loretobrücke und den Verdi-Platz, um dann in die Kapuzinergasse einzubiegen.

Aufgrund der ausfahrbaren Verkehrsschranken auf dem Dominikanerplatz kam der Mann mit seinem Smart nicht mehr weiter. Deshalb versuchte er, sich weiter zu Fuß durchzuschlagen, doch er wurde von den Beamten der Stadtpolizei gestellt und überwältigt. Der Mann wurde als A.C.W. identifiziert. Der italienische Staatsbürger ist mehrfach vorbestraft.

Ihm werden Widerstand gegen die Staatsgewalt, Missachtung bereits verhängter Vorbeugemaßnahmen sowie das Fahren ohne Führerschein zur Last gelegt. Er wurde auf Anordnung der zuständigen Behörden unter Hausarrest gestellt. Zusätzlich kommen noch mehrere 1.000 Euro an Bußgeldern für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung auf ihn zu.

Kurz nach 10.20 Uhr erregten hingegen Schreie aus dem Bahnhofspark die Aufmerksamkeit einer weiteren Streife der Stadtpolizei.

Die Beamten stellten fest, dass sich drei Personen tunesischer Herkunft prügelten. Zwei Männer hielten einen Jugendlichen fest, der blutüberströmt war und ein Messer in der Hand hielt. Durch das rasche Eingreifen der Beamten konnte die Schlägerei beendet werden. Der noch minderjährige Dritte wurde aufgefordert, das Messer fallen zu lassen. Die Beamten stellten die Stichwaffe sicher.

Aufgrund der Kopf- und Gesichtsverletzungen des Jugendlichen wurde ein Rettungswagen des Roten Kreuzes angefordert, um ihn ins Bozner Krankenhaus zu bringen. Bevor die beiden anderen Männer zur Identifizierung auf die Polizeiwache gebracht wurden, stellten die Ordnungshüter bei einem der beiden 0,44 Gramm Kokain sicher.

Alle Beteiligten müssen sich nun vor Gericht verantworten.