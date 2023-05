Versuchter Raub: Zwei Angestellte werden ohnmächtig

Bozen – Ein versuchter Raubüberfall in einer Despar-Filiale in der Drusus-Allee in Bozen hat unfreiwillig komische Züge angenommen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Ein Italiener nutzte einen Augenblick der Unaufmerksamkeit einer Angestellten an der Kasse aus. Er griff mit seiner Hand in die offene Registrierkasse und schnappte sich alles, was er kriegen konnte – rund 1.000 Euro in bar.

Der Mann war noch immer über das Laufband gebeugt, als die Mitarbeiterin bemerkte, was los war. Offenbar haben sie in diesem Augenblick die Emotionen überwältigt: Noch ehe sie richtig reagieren konnte, fiel die Frau in Ohnmacht.

Trotzdem ist der Langfinger in diesem Moment aufgeflogen. Auch das übrige Personal setzte sich in Bewegung, um den Übeltäter aufzuhalten.

Unglücklicherweise hat die Aufregung auch einer zweiten Angestellten einen Streich gespielt. Sie verlor ebenfalls die Besinnung und brach zu Boden, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

In diesem Augenblick versuchte einer der Kunden, den Täter stoppen. Nach einem kurzen Handgemenge entschloss dieser, die Flucht zu ergreifen. Seine Beute musste er wohl oder übel liegenlassen.

Der junge Filialleiter nahm noch die Verfolgung auf, doch der Mann konnte entkommen – zumindest fürs Erste. Die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat, überprüft auch die Bilder der Überwachungskameras. Diese könnten dazu beitragen, den Übeltäter zu identifizieren.