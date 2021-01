Versuchter Raubüberfall in Bozen

Bozen – In Bozen ist ein Mann verhaftet worden, der versucht hat, eine Parfümerie in der Mailand-Straße zu überfallen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Vorfall hat sich um 10.20 Uhr am Freitagvormittag ereignet.

Der Mann hatte mehrere Flacons an sich gerissen, als ihn eine Verkäuferin stoppen wollte. Ein Passant ist ihr dabei zu Hilfe geeilt. Der Mann hat den Übeltäter festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Der Täter, der den Ordnungshütern bereits bekannt ist, wurde wegen versuchten Raubüberfalls verhaftet.