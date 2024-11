Verwerflicher Betrugsversuch an Seniorin vereitelt

Von: luk

Leifers – Eine 61-jährige Pensionistin aus Leifers hat gestern Nachmittag einen ausgeklügelten Betrugsversuch durch Geistesgegenwart und Besonnenheit vereitelt. Gegen 16.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einem Mann, der sich als Carabiniere ausgab. Der Anrufer behauptete, ihre Schwester sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein Fußgänger angefahren wurde. Um eine angebliche Verhaftung der Schwester zu verhindern, forderte der Betrüger die sofortige Zahlung einer hohen Geldsumme.

Die Frau schöpfte jedoch Verdacht und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Statt in Panik zu verfallen, täuschte sie Kooperation vor, um Zeit zu gewinnen und weitere Informationen zu erhalten. Dieser kluge Schachzug ließ den Betrüger schließlich aufgeben, nachdem seine Versuche, Druck auszuüben, gescheitert waren. Nach dem Ende des Gesprächs informierte die Pensionistin unverzüglich die Carabinieri, die umgehend zu ihrer Wohnung kamen.

Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter werden derzeit von den Carabinieri der Stationen Leifers und Neumarkt (Egna) geführt.

Polizei rät zu Wachsamkeit

In einer Stellungnahme betonte Hauptmann Federico Seracini, Kommandant der Carabinieri in Neumarkt, wie wichtig es sei, in ähnlichen Situationen Ruhe zu bewahren und die Echtheit der erhaltenen Informationen zu prüfen. „Unser wichtigster Rat in solchen Fällen ist, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Kontaktieren Sie sofort Ihre Angehörigen oder rufen Sie im Zweifel direkt die Notrufnummer 112 an, um die Angaben zu überprüfen“, erklärte Seracini.

Die Carabinieri bekräftigten ihr Engagement zum Schutz der Bevölkerung, insbesondere gefährdeter Gruppen wie Senioren. Sie rufen dazu auf, verdächtige Anrufe oder Versuche umgehend zu melden, da die Schnelligkeit der Reaktion entscheidend für die Verhinderung solcher Verbrechen sei.