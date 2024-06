Volltrunken am Straßenrand

Umfassende Kontrollaktion der Carabinieri in Brixen und im Eisacktal

Von: luk

Brixen – Die Carabinieri-Kompanie von Brixen hat vom Abend des 31. Mai 2024 bis in die Nacht des 1. Juni 2024 eine großangelegte Kontrollaktion in der Stadt und im gesamten Eisacktal durchgeführt. Hauptziel der Aktion war die Gewährleistung der Sicherheit der Bürger sowie die Bekämpfung und Prävention von Straftaten.

Unter der persönlichen Leitung von Hauptmann Ottavio Tosoni waren insgesamt 16 Carabinieri und zahlreiche Fahrzeuge im Einsatz, um Kriminalität zu verhindern, die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu überwachen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken.

Im Rahmen der Operation wurden 22 Kontrollstellen an den Hauptverkehrsstraßen und in den Zentren von Brixen, dessen Ortsteilen sowie in den Gemeinden Klausen, Villanders, Feldthurns, Mühlbach und Natz-Schabs eingerichtet. Dabei wurden mehr als 30 Fahrzeuge überprüft und über 70 Personen identifiziert.

Drei Personen wurden wegen Trunkenheit angezeigt. Besonders auffällig war eine Person, die stark betrunken am Straßenrand der Staatsstraße lag und sich damit in große Gefahr begab.

Besonderes Augenmerk galt auch der Überprüfung von öffentlichen Einrichtungen, wobei neun Betriebe, darunter die Diskothek Max und die Bar Sole, auf die Einhaltung der Sicherheits- und Hygienebestimmungen überprüft wurden. Zusätzlich wurde der Bereich um den Bahnhof von Brixen von den Carabinieri überwacht und die Personen im Bahnhofsbereich kontrolliert.

Auch die städtischen Parks wie Rosslauf und Lido wurden gezielt überwacht, um Verfall, Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch vorzubeugen. Im Rahmen der Drogenbekämpfung identifizierten die Carabinieri zwei junge Männer, die im Besitz kleiner Mengen Haschisch waren, welches für den persönlichen Gebrauch bestimmt war. Sie wurden der zuständigen Präfektur gemeldet.