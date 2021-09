Vor über 200 Jahren geraubt – nun aufgetaucht

Sterzing – Die Carabinieri der Einheit zum Schutz kulturellen Erbes aus Udine haben ein lange verschollenes Kunstwerk aufgefunden und seinem rechtmäßigen Besitzer rückerstattet.

Es handelt sich um ein Ölbild auf Leinwand (101×80 cm), das eine biblische Szene zeigt. Das Bild war von einem privaten Verkäufer aus Südtirol in einer Online-Versteigerung gelistet worden und weckte die Aufmerksamkeit der Behörden.

Auf der Rückseite befand sich nämlich ein Schriftzug, der Rückschlüsse auf seine Herkunft gab. “Vipitenum Hosp. Inv.1807” ist dort zu lesen. Dabei handelt es sich um eine Struktur zur Unterbringung von Pilgern, die vom Deutschen Orden in Sterzing im 18. und 19. Jahrhundert betrieben wurde. Heute finden sich in jenem Gebäude das Stadtmuseum Sterzing und das Multscher-Museum.



CarabinieriDie Nachforschungen der Carabinieri haben schließlich ergeben, dass das Kunstwerk in der turbulenten Periode zwischen 1807 und 1809 entwendet worden war und in den 1960-er-Jahren in den Besitz eines Antiquitätenhändlers aus Bozen gelangte. Nichtsahnend von der Herkunft waren seine Erben nun dabei, das Kunstwerk zu verkaufen. Als die Carabinieri-Einheit aus Udine bei ihnen vorstellig wurde, zeigten sie sich kooperativ.

Damit kann die Malerei wieder seinen rechtmäßigen Eigentümern rückerstattet werden.