Vorsicht vor Einbrechern: Carabinieri kontrollieren verstärkt im Unterland

In der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko

Von: mk

Neumarkt – Die Carabinieri haben in Unterland und Überetsch eine groß angelegte Überwachungsaktion durchgeführt, um Einbrüche und andere Eigentumsdelikte zu verhindern. Gerade in der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Wohnungseinbrüchen.

Vom Dienstagnachmittag bis in den Abend wurden vom Bozner Landeskommando koordinierte Kontrollen in den Gemeinden entlang der Weinstraße durchgeführt, um die Sicherheit in den einzelnen Ortschaften zu erhöhen und den Verkehr zu überwachen.

Im Rahmen der Kontrollen wurden über hundert Fahrzeuge und Personen überprüft – darunter auch Personen mit Vorstrafen. Außerdem fanden Razzien in Gaststätten, Bars und Spielhallen statt.

Neben der Verhinderung von Einbrüchen in Wohnungen und dem Plündern von geparkten Autos liegt der Schwerpunkt der Ordnungshüter auf der Bekämpfung von Betrug an älteren Menschen.

Die Carabinieri der Kompanie von Neumarkt führte verstärkte Straßenkontrollen in beiden Fahrtrichtungen durch. Außerdem war eine Streife in Zivil unterwegs, um mit modernster Überwachungstechnik verdächtige Fahrzeuge aufzuspüren.

Die Maßnahmen werden bis Ende des Jahres fortgesetzt. Die Carabinieri rufen die Bevölkerung auf, im Notfall oder bei verdächtigen Beobachtungen die Notrufnummer 112 zu wählen.