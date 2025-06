Waldbrände in Kanada: Evakuierungen in weiteren Provinzen

Von: APA/AFP

Wegen der großen Waldbrände in Kanada haben zwei weitere Provinzen Evakuierungen angeordnet. Auch in Ontario und British Columbia forderten die Behörden am Montag (Ortszeit) die Bewohner von Waldbrandgebieten auf, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Im ganzen Land kämpft die Feuerwehr inzwischen gegen mehr als 220 Brände, von denen etwa die Hälfte bisher nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Am Montag wurden 14 neue Feuer gemeldet. Die Waldbrände haben insgesamt schon mehr als 3,2 Millionen Hektar Land vernichtet, vor allem im Zentrum des Landes, wo starke Trockenheit herrscht. Am Sonntag richtete die kanadische Armee eine Luftbrücke ein, um Indigene aus dem Reservat Sandy Lake im Norden Ontarios in Sicherheit zu bringen. Bis Montagmittag hätten die Flugzeuge ein Drittel der 3.000 Einwohner ausgeflogen, sagte die Reservatsvorsteherin Delores Kakegamic. Die Evakuierungsaktion komme aber nur langsam voran, weil Starts und Landungen in dem Waldgebiet schwierig seien.

Bedingungen im Norden Ontarios verschlechtert

Nach Angaben der kanadischen Armee haben sich “die Bedingungen im Norden Ontarios rapide verschlechtert”. Das Feuer in Sandy Lake habe sich binnen 24 Stunden auf 40 Kilometern Breite ausgebreitet.

Kanada ist jeden Sommer von Waldbränden betroffen, in diesem Jahr sind die Feuer aber vergleichsweise früh ausgebrochen und schon zu Beginn der Waldbrandsaison sehr heftig. In den Provinzen Saskatchewan und Manitoba im Zentrum des Landes lodern schon seit Tagen riesige Feuer.

Auswirkungen auch in Europa zu sehen

Auch in British Columbia im Westen breiten sich nun Waldbrände aus, mehrere Dörfer wurden evakuiert. Feuerwehrleute und Löschhubschrauber mussten sich durch dichte Rauchwolken kämpfen. Der Rauch ist tausende Kilometer weit gezogen und hat bereits zu einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität in weiten Teilen Nordamerikas geführt, Millionen Menschen sind betroffen. Selbst in Europa sind Auswirkungen der Rauchschwaden zu sehen, ganze Regionen sind dunstig verhangen oder es gibt besonders spektakuläre Sonnenuntergänge.

Die meisten Brände sind auf Unachtsamkeit zurückzuführen, etwa durch schlecht gelöschte Lagerfeuer. Der Klimawandel, der in Kanada zunehmend zu Hitze und Trockenheit führt, steigert Experten zufolge die Wahrscheinlichkeit für verheerende Waldbrände. Im Jahr 2023 hatte Kanada seine bisher schlimmste Waldbrandsaison erlebt. Mehr als 15 Millionen Hektar Land verbrannten, acht Feuerwehrleute kamen ums Leben, 230.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen.