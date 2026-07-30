Waldbrand im Jaufental

Von: Lukas Unterkofler

Jaufental – Ein Vegetationsbrand hat am Donnerstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren im Jaufental in der Gemeinde Ratschings ausgelöst. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch.

Die Freiwillige Feuerwehr Ratschings wurde gegen 12.00 Uhr zum Sennerberg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine rund 20 mal 50 Meter große Fläche in steilem und schwer zugänglichem Gelände in Flammen.

Aufgrund der schwierigen Topografie wurde umgehend ein umfassender Löscheinsatz eingeleitet. Das Feuer wird sowohl von den Feuerwehrkräften am Boden als auch aus der Luft mit einem Löschhubschrauber bekämpft.

Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr Ratschings mit den Löschzügen Jaufental und Gasteig, die Freiwillige Feuerwehr Sterzing mit spezieller Waldbrandausrüstung, das Forstamt sowie ein Löschhubschrauber.

Wie die Feuerwehr mitteilt, dauern die Löscharbeiten am Nachmittag noch an. Zur Brandursache liegen bislang keine Informationen vor.