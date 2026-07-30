Motorrad-Community setzt ein Zeichen für psychische Gesundheit

Von: Sophia Molitor

Lana – Bereits zum zweiten Mal findet am kommenden Samstag, 1. August, auf dem Sportplatz in Lana, die Motorrad-Benefizveranstaltung Fellows Ride Südtirol statt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr verbindet der Fellows Ride auch heuer die Freude am Motorradfahren mit dem Einsatz für mehr Aufmerksamkeit für Depressionen und psychische Gesundheit. Unterstützt wird die Aktion vom Forum Prävention.

“Motorradfahren und Gutes tun“ – unter diesem Motto lädt der Fellows Ride Südtirol Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer sowie alle Interessierten ein, gemeinsam mehr Bewusstsein für psychische Gesundheit zu schaffen. Die Veranstaltung verbindet die Gemeinschaft des Motorradfahrens mit einer wichtigen Botschaft: Über Depressionen und psychische Krisen zu sprechen, Hilfe anzunehmen und füreinander da zu sein.

„Viele Motorradfahrer kennen das Gefühl: Motorradfahren kann ein Ventil sein, ein Moment der Freiheit, in dem belastende Gedanken für eine Weile in den Hintergrund treten. Man setzt den Helm auf, fährt los und spürt, wie der Kopf frei wird. Der Helm schützt dabei auf mehr als eine Weise – nicht nur vor Verletzungen und Wetter, sondern manchmal auch vor den Gedanken, die uns belasten“, so Felix Platzgummer, Organisator des Fellows Ride Südtirol. Nachdem er selbst das erste Mal an der Veranstaltung teilgenommen hatte, war für ihn klar: Auch Südtirol braucht ein Event wie dieses.

Unterstützt wird die Organisation der Veranstaltung vom Forum Prävention. „Psychische Gesundheit braucht Offenheit statt Schweigen. Der Fellows Ride setzt dafür ein starkes Zeichen – deshalb unterstützen wir diese Initiative gerne“, so Direktor Peter Koler.

Einnahmen unterstützen lokale Projekte zur psychischen Gesundheit

Bereits beim ersten Fellows Ride Südtirol 2025 konnten mit gesammelten Spenden lokale Projekte rund um das Thema “Psychische Gesundheit” unterstützt werden. Auch 2026 soll die Veranstaltung wieder dazu beitragen, lokale Hilfsangebote sichtbar zu machen und zu unterstützen. Am Ziel, dem Pferderennplatz in Meran, geben heimische Organisationen Informationen zum Thema und Einblick in Hilfsangebote in Südtirol. In entspannter Atmosphäre besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam einen besonderen Tag zu erleben.

Ursprünglich wurde der Fellows Ride 2021 vom deutschen Motorradfahrer Dieter Schneider ins Leben gerufen. Aus persönlicher Betroffenheit organisierte er eine erste Motorradtour unter diesem Namen in Deutschland, um auf Depressionen und psychische Gesundheit aufmerksam zu machen. Aus dieser Initiative entwickelte sich innerhalb weniger Jahre eine europaweite Bewegung, die heute Menschen über Ländergrenzen hinweg verbindet.

Mitfahren kann jeder mit einem Motorrad oder Fahrzeug über 50 ccm. Nach dem Motto „Alles kann, nichts muss“ sind auch jene herzlich willkommen, die nicht an der Ausfahrt teilnehmen möchten. Sie können den Pferderennplatz in Meran besuchen, sich informieren und die Arbeit der beteiligten Vereine kennenlernen.