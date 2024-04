Wasserrohrbruch in Meran repariert

Meran – Durch die unterirdischen Grabungsarbeiten am Küchelbertunnel ist heute ein großer Rohrbruch an der Wasserleitung in der Goethestraße auf der Höhe der Motorunion in Meran entstanden.

Aus Sicherheitsgründen musste in der Zone um das Krankenhaus, in Teilen der Goethestraße und der Laurinstraße die Trinkwasserversorgung unterbrochen werden.

Die Unannehmlichkeiten betrafen einige Wohnhäuser. Der zuständigen Baufirma ist es inzwischen gelungen, den Schaden zu beheben, sodass die Trinkwasserversorgung nun wieder gewährleistet ist.