Wein-Dieb in Meran

Von: luk

Meran – Am frühen Donnerstagnachmittag ist eine Polizeistreife im Meraner Stadtzentrum auf einen Mann aufmerksam geworden, der ziellos umherirrte und offensichtlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand.

Bei einer Kontrolle stellten die Exekutivbeamten fest, dass es sich um den 26-jährigen Afghanen M.H.G. handelte. Er hat bereits eine umfangreiche Liste von Vorstrafen vorzuweisen, darunter illegaler Waffenbesitz, Hehlerei, Raub, Drogenhandel, Trunkenheit in der Öffentlichkeit und illegaler Aufenthalt in Italien.

Bei der Durchsuchung seines prall gefüllten Rucksacks fanden die Ordnungshüter mehrere Flaschen Wein. M.H.G. gab zu, diese am Vormittag im Supermarkt „POLI“ in der Piavestraße in Meran gestohlen zu haben, vermutlich um sie in Bozen weiterzuverkaufen.

Nach der Festnahme und den polizeilichen Maßnahmen wurde M.H.G. wegen Diebstahls angezeigt, die gestohlene Ware wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Darüber hinaus verhängte Quästor Paolo Sartori gegen M.H.G. eine persönliche Präventivmaßnahme in Form eines polizeilichen Aufenthaltsverbor für die Gemeinden Bozen und Meran für die nächsten vier Jahre.