Weiße Weihnachten in Südtirol in Sicht

Von: lup

Bozen – Pünktlich zur Weihnachtszeit sorgt das Wetter in Südtirol für festliche Stimmung: Aus Osten zieht ein Tiefdruckgebiet auf, und in den höheren Tälern, allen voran in Sexten, fallen bereits die ersten Schneeflocken. Damit stehen die Chancen auf eine „weiße Weihnacht“ zumindest in den Bergregionen gut, meldet der Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X.

Weiße Weihnachten sind in den höheren Tälern Südtirols keine Seltenheit – in Sexten ist Schnee zu dieser Jahreszeit fast garantiert. In den tieferen Lagen wie Bozen hingegen bleibt Schnee an Heiligabend meist aus. Dass es landesweit genau zu Weihnachten schneit, ist dagegen eine Rarität: Das letzte Mal trat dieses Phänomen erst 2004 und 2000 auf.

Vorübergehend gibt es in einigen Regionen noch leichten Regen oder Schneefall, doch größere Niederschlagsmengen sind nicht zu erwarten. Der Landesmeteorologe sieht das aktuelle Wetterereignis als einen “weihnachtlichen Streifschuss” – zugleich handelt es sich um das letzte Niederschlagsereignis des Jahres 2025.