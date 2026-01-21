Aktuelle Seite: Home > Chronik > Weitere Verurteilungen gegen die Volksbank
Gerichte sprechen Aktionären Schadenersatz zu

Weitere Verurteilungen gegen die Volksbank

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 11:27 Uhr
gericht justiz justizia gerechtigkeit sym Ermittlungsverfahren wurde noch nicht eingeleitet
APA/APA (dpa)/Frank Rumpenhorst
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Volksbank ist in drei weiteren Verfahren von Südtiroler Gerichten zur Zahlung von Schadenersatz an Aktionäre verurteilt worden. Das teilte das Aktionärskomitee Südtirol mit. Insgesamt belaufen sich die zugesprochenen Beträge auf rund 172.000 Euro.

Ein Urteil wurde vom Oberlandesgericht Bozen, zwei weitere vom Landesgericht Bozen gefällt. Die klagenden Aktionäre wurden von den Rechtsanwälten Massimo Cerniglia, Alessandro Caponi und Roberto Ciammarughi vertreten. Berichterstatter am Oberlandesgericht war Hofrat Joppi, die Entscheidungen am Landesgericht ergingen unter Richter Dr. Segarizzi.

Nach Auffassung der Gerichte hat die Volksbank in den betreffenden Fällen schwerwiegend und wiederholt gegen Vorschriften des Finanzmarktrechts verstoßen, die dem Schutz der Sparer dienen. Konkret wurde festgestellt, dass Kunden illiquide Finanzinstrumente verkauft wurden, die weder ihrem Risikoprofil noch ihren Anlagezielen entsprachen.

Die festgestellten Verstöße wurden von den Richtern als besonders gravierend eingestuft. In den Urteilen wird laut Mitteilung darauf verwiesen, dass die Bank vorrangig im eigenen Interesse gehandelt habe und nicht im Interesse der Anleger, wie es Artikel 21 des Einheitlichen Finanzgesetzes vorsieht.

Nach Angaben des Aktionärskomitees sind in Bozen innerhalb kurzer Zeit inzwischen mehr als 30 Urteile gegen die Volksbank ergangen, sämtlich zugunsten von Anlegern. Diese Entscheidungen hätten spürbare Auswirkungen auf die Reputation des Instituts.

Das Aktionärskomitee Südtirol kündigte an, seine Tätigkeit zum Schutz der Sparer fortzusetzen. Präsident Walther Andreaus erklärte, man werde sich weiterhin für die Rechte der Anleger einsetzen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
98
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
47
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
35
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 