Welsberg: Bei Motorradunfall mittelschwer verletzt

Welsberg – Am Freitagnachmittag geschah in Welsberg ein Motorradunfall. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall kurz nach 16.00 Uhr bei der Osteinfahrt des Ortes. Die Erstversorgung übernahmen Helfer vor Ort. Nach dem Eintreffen des Notarztes und der Rettungskräfte wurde der Verletzte, bei dem es sich um einen 56 Jahre alten Einheimischen handelt, diesen übergeben. Der Mann wurde nach der weiteren Erstversorgung durch den Notarzt und seinem Team in das Krankenhaus von Bruneck eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Innichen, Ersthelfer aus Welsberg und Taisten und der Straßendienst.