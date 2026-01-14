Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wenn der Fake-Anwalt klingelt
Carabinieri schulen Senioren für den Ernstfall

Wenn der Fake-Anwalt klingelt

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 09:00 Uhr
Carabinieri Senioren Schulung
Carabinieri
Von: luk

Terenten – Großen Zuspruch fand am gestrigen Nachmittag eine Informationsveranstaltung zur Prävention von Betrugsdelikten gegen ältere Menschen, die im Rathaus von Terenten stattfand. Organisiert von der Gemeindeverwaltung, nahmen über 70 Bürgerinnen und Bürger an dem Treffen teil.

Geleitet wurde die Veranstaltung vom Kommandanten der Carabinieri Brixen, Hauptmann Giuseppe Specchio, sowie vom Kommandanten der Station Vintl, Emanuele Cau. Der Informationsabend wurde in deutscher Sprache abgehalten. Anhand realitätsnaher Beispiele erklärten die Carabinieri typische Betrugsmaschen, darunter Anrufe angeblicher Anwälte oder Polizeibeamter, der sogenannte Enkeltrick, falsche Techniker sowie Betrugsformen im Zusammenhang mit kontaktlosen Bankkarten.

Im Mittelpunkt standen praktische Verhaltenstipps, wie das grundsätzliche Misstrauen gegenüber Unbekannten, das Verweigern des Zutritts zur Wohnung, die sofortige Überprüfung verdächtiger Anrufe über offizielle Nummern sowie der Verzicht auf Barzahlungen.

Die Carabinieri riefen dazu auf, verdächtige Situationen umgehend über den Notruf 112 zu melden, und kündigten an, die Präventionsarbeit mit weiteren Informationsveranstaltungen in Pfarreien und Seniorenzentren fortzusetzen.

Bezirk: Pustertal

