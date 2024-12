Wenn Kinder zu früh von uns gehen

Von: mk

Bozen – Von Engeln beschützt und begleitet – unter diesem Motto fand am Sonntag, den 1. Dezember die Gedenkfeier für Sternenkinder in der Kapelle auf dem Friedhof in Bozen statt.

An die 80 Personen – Eltern, Geschwister, Großeltern, die ein Kind verloren haben – trafen sich um 16.30 Uhr in der Kapelle auf dem Friedhof in Bozen.

„Wir alle hoffen, dass wir von Gott und seinen Engeln begleitet werden. Für Kinder, die wir so früh verlieren, gilt diese Hoffnung noch viel mehr.“, so die hoffnungsvollen Worte von Dekan Bernhard Holzer, der die Wort-Gottes-Feier leitete. Musikalisch wurde die Feier vom Männerchor Radein mitgestaltet.

Anschaulich war das Bodenbild: Es war passend zum Thema und zum Lesungstext als großer Engel gestaltet. Die Flügel bildeten einzelne aneinandergereihte Papierstreifen mit den Versen aus dem Psalm 139, welche von den Mitfeiernden in die Flügel gelegt wurden.

Die Gedenkfeier endete mit einer Lichterprozession von der Friedhofskapelle ausgehend hin zum Sternenkindergrab. Als Erinnerung begleitet nun alle Anwesenden ein kleiner Engel.

Im Anschluss an die Wort- Gottes- Feier luden die Frauen der kfb-Pfarrgruppe Gries zu einem Moment des Austausches bei Tee und Keksen ein.

Träger der Gedenkfeier waren die Krankenhausseelsorge, die Associazione AMA, die Katholische Männerbewegung und die Katholische Frauenbewegung.