Frau Holle hat ihre Kissen ausgeschüttelt

Wetter in Südtirol: Herbst im Tal, Wintergrüße von den Bergen

Mittwoch, 24. September 2025 | 15:37 Uhr
Stilfser Joch Schnee
Von: luk

Bozen – Niederschlag, graue Wolken, eine kühle Brise und in den Bergen erste winterliche Boten: So präsentiert sich das Wetter derzeit in Südtirol.

Es war vorhergesagt worden, dass die spätsommerliche Phase der vergangenen Woche abrupt endet. Dennoch ist der Kontrast faszinierend.

Am Stilfser Joch präsentierte sich die Bergwelt am Mittwoch leicht angezuckert.

Auch am Schnalstaler Gletscher fielen weiße Flocken in der Höhe. Für begeisterte Skifahrer ist das natürlich eine willkommene Nachricht.

Doch nicht nur in Südtirols Bergen gab es Neuschnee: Auch in Cervina im Aostatal freut man sich über einen Wintereinbruch, wie das Video unten zeigt.

Schneefall im September ist typisch für den Übergang zwischen den Jahreszeiten in den Alpen. Während die Täler noch im goldenen Herbstlicht baden, verwandeln sich die Gipfel bereits in eine Winterlandschaft.

Bezirk: Vinschgau

Vinschgau

