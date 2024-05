Wetter-Kapriolen im Mai: Südtirol erlebt weiter labiles Wetter

Von: luk

Bozen – In Südtirol war der Mai wettertechnisch ein Ausnahmemonat. Es war über längere Perioden wechselhaft und die Temperaturen lagen zum Teil unter dem langjährigen Mittelwert. Dies setzt sich auch in dieser letzter Maiwoche fort. Die Alpen liegen nämlich unter einer feuchten westlichen Höhenströmung in labilen Luftmassen.

Am Dienstag und Mittwoch gab es im Großteil des Landes trockenes Wetter. Heute wird es nur vereinzelte Regenschauer geben – am wahrscheinlichsten am Abend, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schildert. Morgen soll es über den Tag verteilt neue Regenschauer geben. Aus Westen ziehen immer wieder gewittrige Regenschauer durch. Dazwischen gibt es trockene Phasen und kurze sonnige Auflockerungen.

Freitag trüb und regnerisch

Der Freitag wird sogar der nasseste und kühlste Tag der Woche, so Peterlin. Es soll aus heutiger Sicht verbreitet und teils ergiebig regnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1700 bis 2000 Meter ab.

Auflockerung am Samstag

Am Samstag lockern Restwolken auf und danach wird es im Großteil Südtirols recht sonnig. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung etwas an. Der Sonntagvormittag verläuft überwiegend sonnig, in der zweiten Tageshälfte muss man mit ein paar Regenschauern oder Gewittern rechnen.

Am Montag geht es mit einer freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken weiter.