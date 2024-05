Südtirol erlebt wettertechnischen Ausnahme-Mai

Von: luk

Bozen – In Südtirol präsentiert sich das Wetter in diesen Tagen gar nicht typisch: Es ist wechselhaft und die Temperaturen liegen um rund fünf Grad unter dem langjährigen Mittelwert. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, gibt es im Südtiroler Etschtal zu dieser Jahreszeit durchschnittlich 25 Grad Celsius. Heute waren es in Bozen und Meran 20 Grad. In Toblach kann man rund 18 Grad erwarten, heute waren es 13 Grad.

Immer wieder ziehen Regenschauer durch und vereinzelt gibt es auch Gewitter, die schon mal Hagel bringen können. Am Donnerstag hat es etwa auf der Mendel zwei Mal hintereinander gehagelt. Dieser Mai bis jetzt um 30 bis 40 Prozent nasser als üblich, so Peterlin. So ähnlich wird es auch in den kommenden Tagen weitergehen. Ein Ende ist vorerst nicht absehbar.

Am Freitag scheint zunächst zeitweise die Sonne. Am Nachmittag und Abend entstehen einige Regenschauer und auch einzelne Gewitter sind möglich.

Sonne, Wolken, Regenschauer

Der Samstag verläuft zeitweise sonnig, in der zweiten Tageshälfte muss man wieder mit ein paar Regenschauern rechnen.

Am Sonntag ist es am Vormittag recht sonnig. Am Nachmittag entstehen einige Quellwolken, die Schauerneigung bleibt aber gering.

Am Montag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter.

Gegen Abend werden Regenschauer wieder wahrscheinlicher.

In der Nacht auf Dienstag beginnt es von Westen her voraussichtlich verbreitet zu regnen. Im Tagesverlauf klingt der Regen wieder ab.