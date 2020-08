Wetterumschwung ab Freitag: Gewittriger Starkregen

Bozen – Langsam müssen wir uns wohl damit abfinden, dass sich der Hochsommer verabschiedet. In den kommenden Tagen steht nämlich ein Wetterumschwung an. Besonders am Wochenende werden in Südtirol starke Niederschläge erwartet. Landesmeteorologe Dieter Peterlin ist aber zuversichtlich, dass wir uns auch im September noch einige schöne Tage erhoffen dürfen.

Am morgigen Freitag werden bereits die Wolken überwiegen. Nur mehr stellenweise zeigt sich etwas die Sonne. Erste lokale Regenschauer sind schon am Vormittag möglich, am Nachmittag werden sie wahrscheinlicher. Auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

twitterAm Samstag und Sonntag ist dann mit schauerartig durchsetztem Starkregen zu rechnen, davon betroffen sind vor allem die Südstaulagen wie etwa das Passeiertal und das Wipptal. Andernorts gibt es aber auch längere Niederschlagspausen. Mit den starken Niederschlägen können Hochwasser, Hangrutschungen und Steinschlag einhergehen. Die Schneefallgrenze liegt oberhalb von 3.000 Meter Höhe und sinkt erst am Sonntagabend etwas ab. Die Temperaturen gehen spürbar zurück. Montag und Dienstag verlaufen weiterhin unbeständig. Nur zeitweise scheint die Sonne und es ist wieder mit etwas Regen zu rechnen.

Zivilschutz ruft Aufmerksamkeitsstufe “Alfa” aus

Wegen der vorhergesagten Wetterereignisse hat der Zivilschutz die Aufmerksamkeitsstufe Alfa ausgerufen. Das heißt, ein aus Sicht des Zivilschutzes relevantes Ereignis steht bevor und erfordert eine eingehende Beobachtung. Alle Beteiligten werden vorgewarnt und können die notwendigen Vorkehrungen treffen. Auch die Bevölkerung wird auf das bevorstehende Ereignis aufmerksam gemacht, damit es sie nicht unvorbereitet trifft.