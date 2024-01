Wie soll ein Rollstuhlfahrer das schaffen?

Fahrstuhltür in der Greif-Passage klemmt

Bozen – Barrierefreiheit geht anders: Die Tür des Aufzugs in der Greif-Passage in Bozen klemmt seit mehreren Tagen, was vor allem für Rollstuhlfahrer ein wahrer Albtraum ist.

Die Passage verbindet die Raingasse mit dem Waltherplatz. Neben einer Treppe und einer Rolltreppe, die zur Passage hinführen, gibt es eben auch den Fahrstuhl. Dieser stellt nicht nur für Rollstuhlfahrer eine Erleichterung dar, sondern unter anderem auch für Mütter und Väter, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind.

Zu dumm nur, dass der Lift seit Tagen teilweise defekt ist, wie ein Rollstuhlfahrer gegenüber Südtirol News erklärt. Er wundert sich, dass ein Fahrstuhl an einer so zentralen Stelle seit Tagen nicht gewartet wird.

Um zum Waltherplatz zu gelangen, müssen all jene einen längeren Umweg in Kauf nehmen, die aus irgendeinem Grund keine Treppen überwinden können.

Auch den Mitarbeitern einer unterirdischen Supermarkt-Filiale mache laut Aussagen des Rollstuhlfahrers der defekte Aufzug das Leben schwer, zumal sie öfter am Tag Kartone und dergleichen zum Ausgang bringen müssen.

Die Geschäfte in der Galerie bieten Kleidung, Schmuck und Accessoires im höheren Preissegment an. Trotzdem scheint sich niemand für den Fahrstuhl zuständig zu fühlen.