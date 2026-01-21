Wie wird das Wetter? Webauftritt jetzt interaktiv und dynamisch

Von: mk

Bozen – Interaktiv und dynamisch: So zeigt sich seit dem 21. Jänner das Wetterportal des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung wetter.provinz.bz.it. Die Südtiroler Informatik AG SIAG hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung die Wetterseite grundlegend überarbeitet. Die Zahl der Zugriffe auf das Landeswebportal mit Wetter ist mit Abstand die höchste: Über 70 Millionen Mal wurde die Wetterseite im vergangenen Jahr aufgerufen, nahezu 30 Millionen Besuche wurden gezählt.

“Mit dem Relaunch präsentieren wir unsere Wetterseite in einem modernen Layout mit zahlreichen neuen Funktionen”, unterstreicht die Direktorin des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari: “Der Service für die Bürgerinnen und Bürger wird dadurch noch komfortabler und informativer.”

Intuitive Navigation und schnelle Zugänglichkeit

Auf die wichtigsten Neuerungen der Wetterseite weisen die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung hin: Die Wetterseite hat jetzt ein modernes Design und eine bessere Benutzerführung, sie wurde optisch und technisch neu gestaltet, um eine intuitive Navigation und schnelle Zugänglichkeit zu gewährleisten, sowohl am Desktop als auch mobil. Auch das detaillierte Gemeindewetter ist jetzt online und nun direkt auf der Website abrufbar statt wie bisher nur in der App verfügbar.

Zur neuen Website gehören nun innovative Widgets, neue Analyse- und Prognosekarten liefern noch umfangreichere Informationen, darunter ab sofort auch über Hagelwahrscheinlichkeit, Bewölkungsverlauf und Windböen. Der Wetterbericht wird jetzt mehrmals täglich aktualisiert, um stets die neuesten Daten bereitzustellen.

Meteotrentino geht fast zeitgleich mit einer neuen Wetterseite online, auch die Meteorologen der Nachbarprovinz verwenden dabei für das Gemeinde-Wetter die Daten von meteo.report.

Das Landeswetterportal ist das letzte Projekt, das im Rahmen einer dreijährigen Migration aller Landeswebsites in ein neues, zeitgemäßes Content Management-System realisiert wurde. Das Gesamtprojekt wurde unter der Federführung der Landesabteilung Informatik und der Agentur für Presse und Kommunikation von der Südtirol Informatik AG SIAG abgewickelt. “Das Wetterportal liegt uns besonders am Herzen. Deshalb haben wir die gesamte Infrastruktur umfassend erneuert, um einen zukunftsfähigen und stabilen Wetterdienst für alle Bürgerinnen und Bürger in Südtirol sicherzustellen”, betont SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter.