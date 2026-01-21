Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wie wird das Wetter? Webauftritt jetzt interaktiv und dynamisch
Neugestaltetes Wetterportal des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung

Wie wird das Wetter? Webauftritt jetzt interaktiv und dynamisch

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 11:11 Uhr
widgetwetter
Screenshot
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Interaktiv und dynamisch: So zeigt sich seit dem 21. Jänner das Wetterportal des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung wetter.provinz.bz.it. Die Südtiroler Informatik AG SIAG hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung die Wetterseite grundlegend überarbeitet. Die Zahl der Zugriffe auf das Landeswebportal mit Wetter ist mit Abstand die höchste: Über 70 Millionen Mal wurde die Wetterseite im vergangenen Jahr aufgerufen, nahezu 30 Millionen Besuche wurden gezählt.

“Mit dem Relaunch präsentieren wir unsere Wetterseite in einem modernen Layout mit zahlreichen neuen Funktionen”, unterstreicht die Direktorin des Amtes für Meteorologie und Lawinenwarnung Michela Munari: “Der Service für die Bürgerinnen und Bürger wird dadurch noch komfortabler und informativer.”

Intuitive Navigation und schnelle Zugänglichkeit

Auf die wichtigsten Neuerungen der Wetterseite weisen die Meteorologen des Landesamtes für Meteorologie und Lawinenwarnung hin: Die Wetterseite hat jetzt ein modernes Design und eine bessere Benutzerführung, sie wurde optisch und technisch neu gestaltet, um eine intuitive Navigation und schnelle Zugänglichkeit zu gewährleisten, sowohl am Desktop als auch mobil. Auch das detaillierte Gemeindewetter ist jetzt online und nun direkt auf der Website abrufbar statt wie bisher nur in der App verfügbar.

Zur neuen Website gehören nun innovative Widgets, neue Analyse- und Prognosekarten liefern noch umfangreichere Informationen, darunter ab sofort auch über Hagelwahrscheinlichkeit, Bewölkungsverlauf und Windböen. Der Wetterbericht wird jetzt mehrmals täglich aktualisiert, um stets die neuesten Daten bereitzustellen.

Meteotrentino geht fast zeitgleich mit einer neuen Wetterseite online, auch die Meteorologen der Nachbarprovinz verwenden dabei für das Gemeinde-Wetter die Daten von meteo.report.

Das Landeswetterportal ist das letzte Projekt, das im Rahmen einer dreijährigen Migration aller Landeswebsites in ein neues, zeitgemäßes Content Management-System realisiert wurde. Das Gesamtprojekt wurde unter der Federführung der Landesabteilung Informatik und der Agentur für Presse und Kommunikation von der Südtirol Informatik AG SIAG abgewickelt. “Das Wetterportal liegt uns besonders am Herzen. Deshalb haben wir die gesamte Infrastruktur umfassend erneuert, um einen zukunftsfähigen und stabilen Wetterdienst für alle Bürgerinnen und Bürger in Südtirol sicherzustellen”, betont SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
Kommentare
98
Verlust der Artenvielfalt: Kritik an intensiver Landwirtschaft in Südtirol
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
47
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
35
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Kommentare
30
Trump will Weltfrieden im Tausch gegen Friedensnobelpreis
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Kommentare
24
Millioneninvestition abgeschlossen: Pustertalbahn wieder in Betrieb
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 