Wieder Einbrüche in Meran

Meran – In Meran ist es wieder zu einer Serie von Einbrüchen gekommen – diesmal in der Mayr Nusser-Straße. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, sollen an einem einzigen Abend fünf bis sechs Häuser unerwünschten „Besuch“ erhalten haben.

Erst kürzlich in der Vergangenheit waren in Meran Einbrüche in der Schaffer- und in der Laurin-Straße registriert worden. Ob es sich um dieselben Täter handelt, bleibt unklar. Die Vorgangsweise ist jedoch ähnlich.

Bedauerlicherweise wird nach Einbrüchen nicht immer Anzeige erstattet. In manchen Fällen beträgt der Wert der Beute nur ein paar 1.000 Euro. Betroffene haben oft wenig Hoffnung, ihr Eigentum jemals wieder zu erlangen. Manche haben auch Angst, irgendwann den Tätern wieder gegenüber zu stehen.

Gleichzeitig ist nicht jeder so geistesgegenwärtig, bei verdächtigen Geräuschen und Bewegungen im Umkreis der eigenen Wohnungen sofort die Polizei zu verständigen. Trotz allem ist gerade bei Einbrüchen die Zusammenarbeit der Bürger mit den Ordnungskräften unerlässlich.

Mehrere Augenzeugen berichten von drei jungen Männern, die offenbar geschickte Kletterer sind und die in der Mayr Nusser-Straße aktiv geworden sein sollen. Ein Pensionist will die drei gegen 20.00 Uhr beobachtet haben, als sie sich im Garten seines Nachbarn aufhielten. Einer von ihnen ist in Windeseile einen Baum hochgeklettert, um von dort auf den Balkon zu gelangen. Als die drei bemerkten, dass sie von dem älteren Herrn beobachtet wurden, suchten sie mit einem Säckchen in der Hand das Weite.

Während zwei von ihnen im Garten Schmiere standen, war der Kletterer vermutlich damit beschäftigt, in der Wohnung nach Wertsachen zu suchen. Der Rentner vermutet, dass die drei telefonisch untereinander durchgehend in Kontakt standen.

Auch eine ältere Frau hat vermutlich die drei selben Täter gesehen. Gegen 19.30 Uhr sollen sie in einem Appartement zugeschlagen haben, das als Zweitwohnung dient. Die Besitzer hielten sich zum Tatzeitpunkt nicht in Meran auf. Während einer der drei auf den Balkon geklettert sei, übernahmen die beiden anderen die Funktion als Wachposten.

Die Seniorin hat zwar nicht gesehen, wie der Eindringling hochgestiegen ist. Allerdings habe sie beobachtet, wie er auf äußerst agile Weise vom Balkon mit einem Säckchen in der Hand herunter kletterte. Anschließend hätten sich die drei rasch entfernt.